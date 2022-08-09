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Güç-Sen Başkanı Özdoğan: Kalıcı çözümler lazım...

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Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, gümrük çalışanlarının limanlarda yaşadığı sorunlarla ilgili olarak, “Kalıcı çözümler lazım. Gerekli istihdamların yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Güç-Sen Başkanı Özdoğan: Kalıcı çözümler lazım...

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Abdullah Özdoğan, gümrük çalışanlarının Gazimağusa Limanı ve Girne Limanı’nda yaşanan sorunlarla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

Limanlardaki gümrük personeli sayısının yetersiz olduğunu belirten Özdoğan, “Her ay olduğu gibi bu ay da aynı sorunları yaşayacağımızı biliyoruz” dedi.

ÖZDOĞAN: YASANIN GÜNCELLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ

Özdoğan, teşkilat yasasının günün koşullarına uygun olmadığını, hala yasada geçen 40 yıl önceki maddelerin uygulandığını ifade ederek, “Yasanın güncellenmesini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Limanlarda ciddi sorunlar yaşandığını, konuyla ilgili de görüşmeler de yaptıktıklarını söyleyen Özdoğan, kalıcı bir çözüm gerektiğini, gerekli istihdamların yapılmasını istediklerini vurguladı.

 

Kaynak: Kıbrıs Postası

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