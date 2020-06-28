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GÜÇ-SEN Başkanlığı’na Abdullah Özdoğan getirildi

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GÜÇ-SEN Başkanlığı’na Abdullah Özdoğan getirildi
GÜÇ-SEN Başkanlığı’na Abdullah Özdoğan getirildi

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ – SEN)’in  dün yapılan XIV. Olağan Genel Kurulu toplantısında, Başkanlığa Abdullah Özdoğan getirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre,  KTÖS’te yer alan toplantıda seçimle belirlenen organlar ise şöyle oluştu:

YÖNETİM KURULU:

01.       ALİ ÖZKANTÜRK     Mağusa

02.       ALİ ŞAHİN     Lefkoşa

03.       BEYHAN OSMANLILAR      Mağusa

04.       FATME KAN  Lefkoşa

05.       FEHİM YELTEKİN    Lefkoşa

06.       HATİCE ÜNVERDİ    Lefkoşa

07.       HÜSEYİN MÜEZZİN Mağusa

08.       İNCİ ÇELİK    Girne

09.       KUDRET MİRALAY  Ercan

10        MERYEM C. MÜLAYİM       Mağusa

11.       ÖNER ÖZYÜREK      Gemikonağı

12.       SERKAN ABDURRAHMANOĞLU  Lefkoşa

13.       YUSUF YILDIZEV     Girne

14.       YUSUF ERSOY          Lefkoşa

 

DENETLEME  KURULU:

01.       AHMET T. DEVECİOĞLU

02.       GÖKHAN AKSOY

03.       MEHMET TOSUN

 

DİSİPLİN KURULU:

01.       ALİ YÖNEY

02.       BERKEHAN NERELİ

03.       ERTUĞRUL TOROSLU

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