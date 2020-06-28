GÜÇ-SEN Başkanlığı’na Abdullah Özdoğan getirildi

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ – SEN)’in dün yapılan XIV. Olağan Genel Kurulu toplantısında, Başkanlığa Abdullah Özdoğan getirildi.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, KTÖS’te yer alan toplantıda seçimle belirlenen organlar ise şöyle oluştu:
YÖNETİM KURULU:
01. ALİ ÖZKANTÜRK Mağusa
02. ALİ ŞAHİN Lefkoşa
03. BEYHAN OSMANLILAR Mağusa
04. FATME KAN Lefkoşa
05. FEHİM YELTEKİN Lefkoşa
06. HATİCE ÜNVERDİ Lefkoşa
07. HÜSEYİN MÜEZZİN Mağusa
08. İNCİ ÇELİK Girne
09. KUDRET MİRALAY Ercan
10 MERYEM C. MÜLAYİM Mağusa
11. ÖNER ÖZYÜREK Gemikonağı
12. SERKAN ABDURRAHMANOĞLU Lefkoşa
13. YUSUF YILDIZEV Girne
14. YUSUF ERSOY Lefkoşa
DENETLEME KURULU:
01. AHMET T. DEVECİOĞLU
02. GÖKHAN AKSOY
03. MEHMET TOSUN
DİSİPLİN KURULU:
01. ALİ YÖNEY
02. BERKEHAN NERELİ
03. ERTUĞRUL TOROSLU
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