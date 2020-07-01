GÜÇ-SEN başkanlığına Abdullah Özdoğan seçildi

Gümrük Çalışanları Sendikası’nda (GÜÇ-SEN) başkanlığa Abdullah Özdoğan seçildi.
Sendikanın 27 Haziran’da gerçekleşen XIV. Olağan Genel Kurul’da yeni yönetim kurulu seçildi ve görev bölümü yapıldı
GÜÇ-SEN’den yapılan açıklamaya göre görev bölümü şu şekilde gerçekleşti:
“Abdullah Özdoğan (Başkan), Yusuf Ersoy (Genel Sekreter), Fatme Kan (Genel Sekreter Yardımcısı -İdari İşler), Ali Özkantürk (Genel Sekreter Yardımcısı -Dış İlişkiler), Hüseyin Müezzin (Mali Sekreter), Fehim Yeltekin (Örgütlenme Sorumlusu), Ali Şahin (Eğitim Sorumlusu), Serkan Abdurrahmanoğlu (Üye Sorunlar Sorumlusu), Meryem C. Mülayim (Sosyal İşler Sorumlusu), Yusuf Yıldızev (Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu”
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