Güç-Sen ek mesai kabul etmeme eylemini askıya aldı

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), IV. Derece Gümrük Muhafaza Memuru sınavının yapılmaması nedeniyle dün Mağusa Limanı’nda gerçekleştirdiği ek mesai kabul etmeme eylemini askıya aldığını duyurdu.

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan yaptığı yazılı açıklamada, Aralık 2019’da ilan edilen, fakat çeşitli bahanelerle bugüne kadar bir türlü açılmayan IV. Derece Gümrük Muhafaza Memuru sınavı ile ilgili Kamu Hizmeti Komistonu Başkanı tarafından yapılan açıklama öncesinde yaşanan gelişmeleri, halkımızla ve sınava girecek yurttaşlarla paylaştı.

Özdoğan, pandemi ile birlikte ülke ekonomisinin olumsuz etkilediği gerçeğinden yola çıkarak bugüne kadar angarya çalışma dahil çeşitli fedakarlıklar yapan Güç-Sen üyelerinin, gelen giden hükümetlerin basiretsizliklerine rağmen, iç gelirlerin neredeyse yarısını toplamanın sorumluluğu ile hareket ettiklerini ve çeşitli sorunları diyalog yoluyla çözmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

1982 yılında hazırlanan Teşkilat yasasına göre 339 kişi olması gereken çalışan sayısının şu anda 87 kişi eksik olduğunu ve uzun süredir günün koşullarına göre revize edilmediğini dolayısıyla yetersiz olduğunu dile getiren Özdoğan, şöyle devam etti:

“Bu eksikliklere rağmen, daha önce defalarca ertelenen sınavla, parti kurultayı ve seçim hesaplarıyla farklı çözümler arandığı duyumları üzerine KHK Başkanı, Maliye Bakanı ve Gümrük Müdürü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sınavın yapılacağına yönelik tatminkar bir cevap alamadığımız için, Güç-Sen Yönetim Kurulu olarak 07.09.2021 salı mesai bitimi (14.30) sonrası Mağusa Limanında ek mesai kabul etmeme eylemi başlatmış bulunmaktayız. Amacımız gayri insani koşullar altında çalıştırılan üyelerimizi korumak ve dışarıda güvenceli istihdam hayali ile, daha iyi bir gelecek için gecesini gündüzüne katarak hazırlanan yüzlerce gencimizin beklediği sınavın bir daha ertelenmesini engellemektir”

Özdoğan, Güç-Sen Yönetim Kurulu’nun, dün basına düşen açıklamayı bağlayıcı bulduğu için, bugün eylemi askıya aldığını, fakat pandemi koşulları dahil herhangi bir bahane ile tekrar ertelenmesi halinde örgütlü oldukları bölgelerde her türlü yasal eylem haklarını kullanacaklarını vurguladı.

Teşkilat yasasındaki eksik personel sayısının tamamlanması için bu sınavın yetersiz olduğunu yetkililere hatırlatan Özdoğan, en kısa zamanda eksik personel sayısının tamamlanması için mücadeleye devam edeceklerini de belirtti.