GÜÇ-SEN, Gazimağusa Gümrük Şubelerinde bir saatlik eylem yaptı

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), “Teşkilat Yasası’nın günün koşullarına uygun düzenlenmesi ve ihtiyaç olan 3. derece gümrük memuru münhalı açılması” istemiyle Gazimağusa gümrük şubelerinde bir saatlik eylem yaptı.

10.00-11.00 saatleri arasında gerçekleşen eylemin başında Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği önünde basın açıklaması yaptı.

Dağman, ülke ihracat ve ithalatının üçte ikisinin Gazimağusa gümrüğünde gerçekleştiğini, Gümrük Dairesi’nin 1982’den kalma yasayla idare edildiğini, yıllar içinde iş hacminin çok artmasına karşın personel sayısının yıllar itibarıyla azaldığını ve günün koşullarına cevap veremez hale geldiğini ifade etti.

Dağman, sorunlarını ilgili birimlere aktarmalarına rağmen çözümü yönünde adım atılmadığını da savundu.

Bugün sadece uyarı amacıyla bir saatlik eylem yaptıklarını söyleyen Dağman, ihracatın ve ithalatın en yoğun olduğu dönemde ihracat ve ithalatçıyı mağdur etmemek için eylemi kısa tuttuklarını söyledi.

Diyalogdan yana olduklarını ve sürekli diyaloğu zorladıklarını ifade eden Dağman, tıkandıkları yerde gereken eylemleri yapmaktan kaçınmayacaklarını belirtti.

Gazimağusa Limanı’nın durumunu da işle acısı olarak niteleyen Dağman, onlarca kişinin hayatını kaybettiği limanda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çekti.