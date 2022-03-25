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Güç-Sen: Gerekli İstihdamlar Yapılmazsa Limanlar Çalışmayacak

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Güç-Sen: Gerekli İstihdamlar Yapılmazsa Limanlar Çalışmayacak
Güç-Sen: Gerekli İstihdamlar Yapılmazsa Limanlar Çalışmayacak

İşte açıklama

Yaklaşık iki yıldır açılması için mücadele verdiğimiz IV. Derece Gümrük Muhafaza Memuru ilk atama sınavı yapılmış, fakat kadroda kırk personel eksiği olmasına rağmen “sakıncalı biri” var bahanesi ile sadece yirmi iki personel istihdam edilmiştir. Bunun yanında yirmi yıldan fazladır istihdam yapılmadığı için boşalan elli kişilik Gümrük Liman Bekçiliği kadrosunun görevlerini de mevcut personel yürütmektedir.

 

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde her zaman sahada olan Güç-Sen üyelerinin artık dayanacak gücü kalmamıştır. Yeni kapılar açacaklarını ve yeni seferler başlatacaklarını söyleyen hükümet aklımızla dalga geçmektedir.

 

Bizler, Güç-Sen üyeleri, insana yaraşır koşullarda çalışmak adına 28 Mart Pazartesi günü Gazimağusa ve Gemikonağı Şubelerine bağlı görev yerlerimizde, bir günlük uyarı amaçlı, ek mesai çalışmama eylemi başlatıyoruz. Hükümete mevcut sorunu çözmeleri, halihazırda açılmış olan sınav süresi dolmadan gerekli istihdamları yapmaları için 1 Nisan 2022 Cuma gününe kadar süre veriyoruz. Tatmin edici çözüm üretilmediği takdirde 1 Nisan Cuma günü itibarı ile Gazimağusa Gümrük şubesinde Yönetim Kurulumuzun uygun göreceği bir tarihe kadar eylemimize yeniden başlayacağız.

Yaşanacak kaostan, hizmet bekleyenlerin mağduriyetinden ve Devletin maddi zarar görmesinden, tüm çabalarımıza rağmen diyalog yolunu kapatan, başta Sayın Başbakan olmak üzere hükümet yetkilileri sorumlu olacaktır.

                                                                                                                        

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