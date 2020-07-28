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Güç-Sen: "Görüşme istenildiği gibi sonuçlanmadı"

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Güç-Sen: "Görüşme istenildiği gibi sonuçlanmadı"
Güç-Sen: "Görüşme istenildiği gibi sonuçlanmadı"

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Abdullah Özdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile yaptıkları görüşmenin istenildiği gibi sonuçlanmadığını açıkladı.

Özdoğan görüşme sonrasında Sendikanın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, günlerdir diyalog yoluyla çözmeye çalıştıkları ve “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu”nun da üstünde durduğu karantinasız giriş sorunuyla ilgili beraber mücadele edikleri sendikalarla birlikte bugün grev kararı aldıklarını anımsattı.

Hükümetin görüşme masası dahi kurmak istememesi sonucu alınan grev kararının dığımız kararının amacının, hem salgın sürecinin başından beri çalışan üyelerin, hem de halkımızın yaşadığı riski en aza indirmek olduğunu belirten Özdoğan, ancak hükümet grevimizle de ilgili “kamu yararı” gerekçesiyle yasak kararı aldığını ve karar sonrası kendilerini toplantıya çağırdığını anımsattı.

Özdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Başbakan Ersin Tatar’ın söylediği ve az önce basında yer aldığınızı gördüğümüz “görüşme istenildiği gibi sonuçlandı” açıklaması ise Güç-Sen için kabul edilebilir değildir. Sendikamız için çalışanların ve halkın sağlığı açısından PCR sonuçları açıklanana kadar devlet eliyle izolasyon gereklidir ve gelen yolcunun inisiyatifine bırakılamayacak kadar hayatidir. Sayın Başbakan ve Sağlık Bakanı’na ifade ettiğimiz bu görüşümüzü tüm halkımızla da paylaşıyoruz. Bizler grev yasaklansa da sessiz kalmayacağız.”

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