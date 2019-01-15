  • BIST 92.602
  • Altın 226,066
  • Dolar 5,4479
  • Euro 6,2235
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Güç-Sen: “Sendika gücümüz tartışmaya açık değildir”

» »
GÜÇ-SEN, “gücümüzü sınamayı kimseye tavsiye etmeyiz” uyarısında bulunarak, ek mesai konusunda çözümün genele yayılması ile beraber GÜÇ-SEN’in gereken katkıyı her daim koymaya hazır olduğunu ancak kobay olmayacağını kaydetti.
Güç-Sen: “Sendika gücümüz tartışmaya açık değildir”

GÜÇ-SEN, Maliye Bakanlığı’nda yetkili sendika olduğunu ve çalışan sayısı anlamında yüzde yüz örgütlü bulunduğunu ifade ederek, “2 milyar dolarlık ithalatı yönetebilecek kadar büyüktür; Ercan Havalimanı, 9 adet Kara Sınır Kapısı ve Limanlar ile GÜÇ SEN’in gücü tartışmaya açık değildir” dedi.

GÜÇ-SEN, “gücümüzü sınamayı kimseye tavsiye etmeyiz” uyarısında bulunarak, ek mesai konusunda çözümün genele yayılması ile beraber GÜÇ-SEN’in gereken katkıyı her daim koymaya hazır olduğunu ancak kobay olmayacağını kaydetti.

GÜÇ-SEN Başkanı Derviş Dağman yazılı açıklamasında, GÜÇ-SEN’in zor bir süreçten geçerek, mücadele ile kurulduğunu belirterek, zor zamanlardan haklarını koruyarak ve üyesinin her türlü menfaatini gözeterek bugünlere geldiğini belitti.  

Sendikanın Yeşilırmak’tan Karpaz’a her bir üyesinin derdini dert edindiğini ve çözümler için çabaladığını belirten Dağman, şöyle devam etti:

“Şunu açıkça belirtmek isteriz ki sendikanın üye sayısı gücünü tanımlamak için doğru bir parametre değildir. Tam tersi ne kadar örgütlü olduğu ve kamu yapısı içerisinde nerede örgütlü olduğu bir sendikanın esasen gücünü ölçmek için doğru verilerdir.

GÜÇ-SEN Maliye Bakanlığı’nda yetkili sendika olmakla beraber çalışan sayısı anlamında ‘100/100’ örgütlüdür. 2 milyar dolarlık ithalatı yönetebilecek kadar büyüktür;  Ercan Havalimanı, 9 adet Kara Sınır Kapısı ve Limanlar ile GÜÇ-SEN’in gücü tartışmaya açık değildir.

Saldırı ve haksız menfaat hiçbir zaman misyonumuz olmamıştır ancak gücümüzü sınamayı kimseye tavsiye etmeyiz. Ek mesai konusunda çözümün genele yayılması ile beraber GÜÇ SEN gereken katkıyı her daim koymaya hazırdır ancak kobay olmayacağımızın bilinmesini isteriz! Devamında beraber mücadelede omuz omuza olduklarımız tarafından ‘küçük sendikalar’ tabiri şu sıralar çok fazla telaffuz edilmektedir! Tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz ki GÜÇ SEN tanımladığınız çemberde değildir.

Hükümet edenlere ve kendini ‘büyük’ gören sendikalara GÜÇ-SEN’in açık uyarısıdır; yakın zamanda GÜÇ-SEN’i etkileyecek herhangi bir olumsuz gelişme durumunda yaşanacakların sorumlusu biz değiliz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küçük: “Her mücadele doğal bir lider yaratır, atamayla lider olunamaz”15 Ocak 2019 Salı 14:50
  • Kanatlı: “Bugün bir kez daha adalet yaralandı”15 Ocak 2019 Salı 14:05
  • Amcaoğlu: “Başınızı ellerinizin arasına alın ve düşünün”15 Ocak 2019 Salı 14:00
  • Büke: “Öğretime başlama izni verilmedi”15 Ocak 2019 Salı 13:55
  • TL değer kaybetmesine rağmen karşılıklı alışverişlerde Kıbrıslı Rumlar'a göre daha fazla para harcadık15 Ocak 2019 Salı 13:52
  • BKP Genel Başkanı İzzet İzcan taburcu oldu15 Ocak 2019 Salı 13:50
  • Akıncı: “Doktor, halktan birisi olarak kalmayı başarmış bir liderdir”15 Ocak 2019 Salı 13:45
  • Ülke yağmura doydu!15 Ocak 2019 Salı 13:42
  • Özyiğit, Filarmoni Derneği heyetini kabul etti15 Ocak 2019 Salı 13:40
  • Dr. Salih Ramadan Tanul anıldı15 Ocak 2019 Salı 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti