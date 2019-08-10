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Güç-Sen taleplerinin yerine getirilmemesi halinde daire dışındaki hiç bir ek görevi kabul etmeyeceğini duyurdu

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Güç-Sen taleplerinin yerine getirilmemesi halinde daire dışındaki hiç bir ek görevi kabul etmeyeceğini duyurdu
Güç-Sen taleplerinin yerine getirilmemesi halinde daire dışındaki hiç bir ek görevi kabul etmeyeceğini duyurdu

Güç- Sen Başkanı Derviş Dağman, Gümrük Dairesi’nin boş kadrolarının münhal ilan edilerek derhal doldurulmaması, Teşkilat Yasası’nın günün koşullarına göre hazırlanmaması, ithalat ihracat ve tüm gümrük operasyonlarının tek kişi yapılmasının önüne geçilmemesi durumunda daire dışındaki hiç bir ek görevi kabul etmeyeceğini duyurdu.

Dağman, gümrükte sorunların bekleyemeyeceğini belirterek, ülkenin gelirinin yarısını topladığını belirttiği gümrük çalışanlarına, güvenle gidebileceği, muayenesini, kontrolünü ve operasyonunu yapabileceği ortamın yaratılabilmesi çağrısı yaptı.

Dağman yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin gelirinin artması, kendi kendine yeterli olabilmesi için muafiyetlerin gözden geçirilerek daraltılması için yetkililerle görüşerek, çözüm önerileri sunduklarını, ancak bu konuda henüz hiç bir girişim yapılmadığını kaydetti.

Devletin vergi kaybına uğradığını yazılı, sözlü ve eylemlerle duyurduklarını ancak bu konun da geçiştirildiğini savunan Dağman, Gümrük Dairesi’nde artan iş hacmi ve nüfusa paralel çok ciddi personel eksikliği doğduğuna dikkat çekti.

1982 yılında yapılan mevcut Teşkilat Yasası’nın ise Gümrük Dairesi’ni taşıyamaz durumda olduğuna işaret eden Dağman, “Limandaki petrol kaçakçılığı da bunlardan biridir. Ayni anda birden fazla işe bakmak zorunda bırakılan arkadaşlarımız iyi niyetinin ve sistemsizliğin suiistimaline uğrayabilirler. Yapılan akaryakıt kaçakçılığında Polisin yapacağı soruşturmaya ve yargının vereceği karara inancımız tamdır” dedi.

Dağman taleplerinin yerine getirilmemesi halinde, gümrük çalışanlarını temsil eden Güç-Sen’in her türlü eylemi yapacağını duyurdu.

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