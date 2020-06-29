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Güç- Sen ve KTAMS: “Hükümeti; halk sağlını öne çıkaran politikalar üretmeye davet ediyoruz”

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Güç-Sen ve KTAMS, hükümeti; “hava, deniz limanları ve kara sınır kapılarından ülkeye girişlerle ilgili aldığı kararlarını gözden geçirmeye ve halk sağlını öne çıkaran politikalar üretmeye” çağırdı.
Güç- Sen ve KTAMS: “Hükümeti; halk sağlını öne çıkaran politikalar üretmeye davet ediyoruz”

Güç-Sen ve KTAMS, hükümeti; “hava, deniz limanları ve kara sınır kapılarından ülkeye girişlerle ilgili aldığı kararlarını gözden geçirmeye ve halk sağlını öne çıkaran politikalar üretmeye” çağırdı.

Sendikalar, “Aksi takdirde halkımızın ve üyelerimizin sağlığı için, örgütlü olduğumuz risk altındaki yerlerde iş bırakma dahil her türlü eyleme başvuracağımızı bildiririz” dedi.

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan yazılı açıklamasında, bugün sabah Girne Limanında tahliye edilen Beşparmak gemisi yolcuları arasında pozitif vaka olduğunu öğrendiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Açık bir şekilde; tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, bilinçli davranan ve duyarlılık gösteren halkımız sayesinde birinci dalgayı atlatmışken, hükümetin yanlış politikalari yüzünden  başa dönme tehlikesi belirmiştir.

GÜÇ – SEN VE KTAMS olarak hükümeti; hava, deniz limanları ve kara sınır kapılarından ülkemize giriş yapılmasıyla alakalı almış olduğu kararlarını gözden geçirmeye, halk sağlını öne çıkaran politikalar üretmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde halkımızın ve üyelerimizin sağlığı için, örgütlü olduğumuz risk altındaki yerlerde iş bırakma dahil her türlü eyleme başvuracağımızı bildiririz.”

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