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GÜÇ-SEN'den Arıklı'ya yanıt!

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GÜÇ-SEN: “Akaryakıt Alışverişi İle İlgili Hiçbir İşlem Esnasında Gemi Üzerine Çıkmıyoruz”
GÜÇ-SEN'den Arıklı'ya yanıt!

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, gümrük memurlarının, akaryakıt alışverişi ile ilgili hiçbir işlem esnasında gemi üzerine çıkmadıklarını söyledi.

Özdoğan, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın gümrük çalışanları ile ilgili söylediklerinin doğru olmadığını savunarak, Arıklı’nın söylemlerini eleştirdi.

Akaryakıt işlemlerinin gerçekleştirildiği Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği bünyesinde görev ifa eden gümrük çalışanlarının, personel eksikliğinden ötürü bu işlemleri yapmakta zorlandıklarına işaret eden Özdoğan, konuyla ilgili bilginin Maliye Bakanlığı’ndan alınabileceğini kaydetti. 

Gümrük Çalışanları Sendikası’nın kurulduğu günden bu yana gayrı yasal hiçbir uygulamayı savunmadığını vurgulayan Özdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Eğer Arıklı’nın elinde iddialarını doğrulayacak kanıt varsa çıksın açıklasın. Savcılığı, polisi göreve çağırsın.”

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