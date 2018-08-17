Güç-Sen'den hükümete rest! Ek-Mesai kabul edilmeyecek!
İşte o açıklama;
Bakanlar Kurulunun 17.08.2018(bugün) tarihinde ‘ek mesai’ ile ilgili aldığı karara istinaden Gümrük çalışanları olarak Gümrük ve Rüsumat Dairesine ait hiçbir noktada(Havalimanı, Limanlar, Kara Sınır Kapıları, Şubeler..) 18.08.2018(yarın) tarihi saat 08:00 itibari ile ek mesai kabul etmeyeceğimizi arz ederiz.!
Saygılarımızla
GÜÇ SEN
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