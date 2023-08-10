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GÜÇ-SEN:Halkının İradesini Savunan Ali Kişmir’in Yanındayız!

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GÜÇ-SEN:Halkının İradesini Savunan Ali Kişmir’in Yanındayız!
GÜÇ-SEN:Halkının İradesini Savunan Ali Kişmir’in Yanındayız!

İşte yapılan açıklama;

Yaşamın her alanında Kıbrıslı Türk halkının iradesine yönelik her türlü müdahalenin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Şüphesiz ki bu günler geçecek ve böyle dönemler tarihin sayfalarında baskının doruğa çıktığı karanlık yıllar diye anılacaktır. Ancak hatırlanacak olan sadece yaşadığımız karanlık değil, safını halkından yana belirleyen ve yurdumuzu karanlıktan aydınlığı çıkarmak için cesurca mücadele edenlerdir de. İşte onlardan biri olan gazeteci ve Basın-Sen Başkanı Kişmir yazdığı köşe yazısı sebebiyle 10 yıl hapis istemiyle yargılancak. Bu yargılamanın da yaşadığımız karanlığın bir parçası olduğunu biliyoruz. Haksızlıklara direnmek ve emekçilerin haklarını savunmak için varolan bir sendika doğası gereği ifade özgürlüğünün ve halkının yanında durmalıdır. İşte bu yüzden Güç-Sen olarak Ali Kişmir’in yanında olmayı haksızlıklara karşı yurtsever bir görev olarak görüyoruz.

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