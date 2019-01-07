Güç-Sen:Yaşanan kriminal vakalardaki artışın esas sebebinin ekonomik

Güç-Sen açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Devlete ödenmesi gereken harç miktarlarına yapılan zam 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren oransal yüzde otuzdur.

Ekonomik kriz nedeniyle dar boğaza giren, zamlarla ne yapacağını şaşıran vatandaşın; ailesine yetemez noktasında iken devlete ödemesi gereken bu harçları nasıl ödeyeceği tarafımızdan merak konusudur. Özel sektörde çalışan dar gelirli insanımızın bu rakamları ödeyemeyeceği nettir.

Hayat Pahalılığı konusu ile ilişkilendirilen bu artışın insanımızı çökme noktasına getireceği kaçınılmazdır. Bir taraftan verirken almayı da ihmal etmeyen, dahası verirmiş gibi yapıp aslında fazlasıyla alan hükümeti takdire şayan performansından ötürü tebrik eder; yaşanan kriminal vakalardaki artışın esas sebebinin ekonomik olduğunu ayrıca hatırlatırız!

Saygılarımızla

GÜÇ SEN