Gucci, orijinalinden 20 kat pahalı özel üretim Xbox Series X'i tanıttı

Gucci, Xbox ortaklığında üzerinde işlemelere yer veren ve fiyatı orijinalinden 20 kat daha pahalı olan özel üretim Xbox Series X'i tanıttı. İki kablosuz kontrolcüye sahip olan paket, Gucci'nin özel çantasıyla geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft Xbox ekibi ve absürt fiyatlarıyla tanıdığımız moda markası Gucci, Twitter’da bir ortaklığın geleceğini gösteren paylaşımlar yapmıştı. Geçtiğimiz gün de bu ortaklığın meyvesi olan ürün sonunda tanıtıldı: Karşınızda orijinalinden 20 kat daha pahalı olan dantele benzer işlemeli Xbox Series X.

Xbox ve Gucci tarafından tasarlanan bu özel sürüm Xbox Series X modeli, Gucci’nin işlemelerine sahip bir konsola, bir çift kablosuz kontrolcüye ve Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine sahiplik yapıyor. Tüm bunlar, yine Gucci tarafından tasarlanan bir çantayla birlikte teslim ediliyor. Çantanın üzerinde de Xbox’ta gördüğümüz işlemeler yer alıyor.

Xbox ve Gucci, özel tasarım Xbox Series X’te garip ve güzel kullanılmış bir ortak noktaya da sahipler. Guccio Gucci’nin karşılığı için ‘GG’den oluşan bir logo kullanan Gucci, bu logoyu motifin ana noktası haline getirmiş. GG’nin oyun dünyasındaki karşılığı olan ‘Good Game’ de Xbox kutusunun üzerine yazılmış durumda.

17 Kasım’da satışa sunulacak olan Xbox – Gucci ortaklığının ürünü Xbox Series X paketinin fiyatıysa can yakan değil, kalbinizi bir anda patlatacak seviyede olacak. Yurt dışında 500 dolara satılan Xbox Series X’in bu paketi, 10 bin dolara alıcı bulacak. Gucci, kendisini fiyatlandırma konusunda gerçekten yeniden konuşturmayı başardı. Ayrıca elbette hayır, bu setteki Xbox Series X size daha iyi bir performans sunmuyor.

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