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Güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam attık

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"Hep beraber açtığımız şehrin bembeyaz sayfasını her gün aşk, güven ve sorumlulukla doldurduk. Güçlendik, geliştik ve yarınları güvence altına aldık. Bizler hep beraber Lefkoşa olmaya devam edeceğiz."
Güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam attık

Yatırım yapan, yarını planlayan, risklere karşı sağlam, pandemi ve döviz gibi öngörülemeyen dış etkenlere karşı dayanıklı bir belediyeyi Lefkoşalıların güveni ve desteği ile yaratmayı başardık.

Kronikleşen sorunlu noktalara kalıcı çözümler

Yaklaşık 206 Milyon TL (11 milyon Euroluk) AB yardımıyla yapılan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı hattı ve 4 pompa istasyonun yanında, belediyemiz kendi öz kaynaklarıyla 4.7 milyon TL yatırımla 1.100 haneyi kanalizasyona bağlandı. 

Geçmişten kalan pek çok kronikleşmiş altyapı sorununa kalıcı çözümler getirerek Lefkoşa'yı sağlam ve çağdaş bir geleceğe kararlılıkla hazırlıyoruz. Buna örnekler arasında Sanayi bölgesinde Doktoroğlu olarak bilinen alanda, Girne Caddesi’nde, Başbakanlık ışıklarında yapılan yağmur suyu drenaj çalışması, şehirdeki değişim ve dönüşümün simgelerinden Şht. Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay Caddeleri’ndeki yatırımlar yer alıyor.

Artık, kendine güvenen, kendi yatırımlarını programlayan, makyaj yerine şehrin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar yapan, yatırımlarını programlayan, tedbirlerini alarak kriz karşısında direnç gösterebilen bir belediye olduk.

 

Dijitalleşmenin de başkenti olduk

Dijital dünyanın yurttaş yaşamına yarattığı kolaylaştırıcı etkiyi en iyi şekilde değerlendirip, belediye hizmetlerinden hızlı, kolay ve etkin şekilde yararlanılabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Çağın gereklerine uygun yenilikçi çözümler geliştirdik. Bunlar arasında yeni web sitesi, yeni mobil uygulama, çevrimçi ödeme yöntemleri, Mezarlık bilgi sistemi, yeni kent bilgi sistemi, şehir bilgilendirme kioskları, gençlerle Metaverse buluşması ve Surlariçi’nde ücretsiz internet alanları var. Dijitalleşme adımlarını atarken hedefimiz yurttaşların bilgiye eşit ve kolay erişimini garanti altına almak, yönetim süreçlerinde de şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı sağlamaktır.

Hep beraber açtığımız şehrin bembeyaz sayfasını her gün aşk, güven ve sorumlulukla doldurduk. Güçlendik, geliştik ve yarınları güvence altına aldık. Bizler hep beraber Lefkoşa olmaya devam edeceğiz.

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