'Güçlü bir sağlık yapısı için milletvekili arkadaşlarımla çalışacağımın sözünü veriyorum'

Başman, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkan Ali Özgöçmen ile görüştü.

Özgöçmen’den sendikanın ve sağlık emekçilerinin beklentilerini dinleyen Başman, devletin en temel fonksiyonlarından birisinin de vatandaşa kesintisiz sağlık hizmeti olduğuna vurgu yaptı.

Bakanlık, doktor ve sağlık emekçilerinin zor şartlardaki çabalarını takdir etmek gerektiğini ifade eden Başman, siyasi istikrarsızlığın sağlık yönetiminde de zaman zaman aksama yaşattığını söyledi.

Başman,” Pandemi dönemi özellikle sağlık çalışanlarının önemiminin bir kez daha farkına vardık . Sağlıkta yaşanan şiddetin hep karşısında olduk. Hemşirelerin kadro sıkıntısını gidermek için çalışacağız. Aynı zamanda yasal çalışmalarla haklarını almalarını sağlayacağız” dedi.

Ülkede sağlık alanında yapılan tüm büyük işler Ulusal Birlik Partisi iktidarlarında gerçekleştiğini ifade eden Ali Başman, “yeni dönemde sağlık alanındaki atılımları gerçekleştirmek için milletvekili arladaşlarımla birlikte çalışacağımın sözünü veriyorum” dedi.