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Güçlüsoy: “Binanın arka tarafında 2 cansız beden daha tespit edildi”

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Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy, kafilemizin bulunduğu enkazda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Güçlüsoy: “Binanın arka tarafında 2 cansız beden daha tespit edildi”

Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy, kafilemizin bulunduğu enkazda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Güçlüsoy, cansız bedenleri tespit edilen kişilerin otelde bulunan rehber grubundan olduğunun tespit edildiğini de belirtti.

BRT’ye konuşan Güçlüsoy, sabahın ilk ışıklarından itibaren enkazın 3 farklı noktasından çalışmaların devam ettiğini belirtti, 3 vardiya şeklinde 24 saat boyunca çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

 

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