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Güçlüsoy: Üstel'in önderliğinde 30 yıla yakın süredir yapılmayan yapıldı

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Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yeni Kalkınma Planı süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Güçlüsoy: Üstel'in önderliğinde 30 yıla yakın süredir yapılmayan yapıldı

Güçlüsoy, planın hazırlık aşamasında geniş bir katılım sağlandığını vurgularken, sürecin takip edilerek kamu mali disiplinini sağlamayı amaçladığını belirtti.

“Kalkınma Planı Ortak Akıl Ürünü”

DPÖ Müsteşarı Güçlüsoy, hazırlanan Kalkınma Planı’nın sadece Devlet Planlama Örgütü uzmanlarının ürünü olmadığını, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, ekonomik kuruluşlar, sendikalar ve kamu kurumları ile iş birliği içinde hazırlandığını ifade etti. “Başbakanımız Ünal Üstel’in önderliğinde 30 yıla yakın süredir yapılmayan bir şeyi hayata geçirdik. Bizim için önemli olan, bu planın sahiplenilmesi ve uygulanabilir olmasıdır” diyen Güçlüsoy, süreçte tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alındığını söyledi.

“Planın Yaptırımı ve Takibi Yapılacak”

Güçlüsoy, Kalkınma Planı’nın sadece bir doküman olarak kalmayacağını, uygulama süreçlerinin sıkı bir şekilde takip edileceğini belirtti. “6, 9 ve 12 aylık periyotlarla izleme ve koordinasyon daireleri aracılığıyla gelişim raporları hazırlanacak ve yayımlanacaktır. Kurumlar, bütçelerini hazırlarken planın öngörüleri doğrultusunda hareket etmek zorunda kalacak” dedi.

Planın Şubat başında Cumhuriyet Meclisi’ne havale edilmesi için teknik ekiplerin son düzenlemeleri yaptığını belirten Güçlüsoy, “Bundan sonraki süreçte takip mekanizmasını kurarak, kurumlara verilen ödevlerin yerine getirilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Kamu Mali Disiplini Sağlanacak”

Güçlüsoy, Kalkınma Planı’nın en önemli hedeflerinden birinin kamu mali disiplinini sağlamak olduğunu söyledi. “Ekonominin kaliteli büyümesi için mali disiplin şarttır. Mali politikalarımız, enflasyon oluşturmadan hazırlanmalıdır. Kalkınma Planı, bu disiplini sağlayacak denetim mekanizmalarını içermektedir” dedi.

“DPÖ Yasası Güncellenecek”

Devlet Planlama Örgütü Yasası’nın 1976’dan bu yana güncellenmediğine dikkat çeken Güçlüsoy, bunun büyük bir eksiklik olduğunu belirtti. “Özellikle ekonomik ve mali açıdan hayati önem taşıyan birçok yasa güncelliğini yitirdi. Devlet Planlama Örgütü’nün yasasını güncelleme çalışmalarımız sürüyor. Çok yakında Meclis’e sunmayı planlıyoruz” dedi.

“Türkiye’nin Desteği Önemli”

Güçlüsoy, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın sürece verdiği katkılara teşekkür ederek, Türkiye’nin deneyimli kadrolarından teknik destek almaya devam edeceklerini belirtti. “Bu süreci doğru yönetmek çok önemli. Planı yapmak kadar, takibini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek de kritik bir süreç. Türkiye’den aldığımız teknik destekle bu süreci en iyi şekilde yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hedef: Geleceği Planlamak ve Şekillendirmek”

Güçlüsoy, Kalkınma Planı’nın en önemli amacının KKTC’nin geleceğini planlamak ve şekillendirmek olduğunu belirtti. “Tüm paydaşlarımızın sürece dahil olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bir hafta on gün içinde yeni katkıları almaya hazırız” diyerek sürecin devam edeceğini vurguladı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sürece verdiği destekten dolayı teşekkür eden Güçlüsoy, “Önemli bir günde bizleri yalnız bırakmadı, motivasyon kaynağımız oldu” dedi.

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