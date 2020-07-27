Güder’e otopsi yapıldı

Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada, yaşamını yitiren İskele’de sakin Salih Güder’e (E-50) otopsi yapıldı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “25.07.2020 tarihinde, rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren İskele’de sakin Salih Güder’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.” denildi.
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