  • BIST 1.197
  • Altın 426,688
  • Dolar 6,8453
  • Euro 8,0293
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

Güder’e otopsi yapıldı

» »
Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada, yaşamını yitiren İskele’de sakin Salih Güder’e (E-50) otopsi yapıldı.
Güder’e otopsi yapıldı

Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada, yaşamını yitiren İskele’de sakin Salih Güder’e (E-50) otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “25.07.2020 tarihinde, rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren İskele’de sakin Salih Güder’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşağı Cengizköy, Turizm İnformasyon ve civarında elektrik kesintisi27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:36
  • Sıcaklık 42 Dereceye Kadar Çıkacak27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:22
  • Boğulma tehlikesi27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:21
  • Güder’e otopsi yapıldı27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:20
  • Bafra’da arkadaşının burnunu kıran kişi tutuklandı27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:18
  • Pankartı açtılar greve başladılar27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:12
  • Cenk Hoca neden Akıncıya küfretti?27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:05
  • Ülkeye giriş çıkış noktalarında GREV27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:59
  • Bakanlar Kurulu toplandı27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:57
  • Haftalık trafik raporu: 3 ölü, 14 yaralı27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti