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Guinness Dünya Rekortmeni ekolojik atlet, deniz kızı Merle Liivand, YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı Sosyal Sorumluluk Birimi iş birliğinde düzenlenen çevrimiçi seminere katıldı

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Guinness Dünya Rekortmeni ekolojik atlet, deniz kızı Merle Liivand, YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı Sosyal Sorumluluk Birimi iş birliğinde düzenlenen çevrimiçi seminere katıldı
Guinness Dünya Rekortmeni ekolojik atlet, deniz kızı Merle Liivand, YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı Sosyal Sorumluluk Birimi iş birliğinde düzenlenen çevrimiçi seminere katıldı

Guinness Dünya Rekortmeni Merle Liivand, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrenci Dekanlığı ekibi ile birlikte çevre kirliliğine dikkat çekmek için Alagadi Halk Plajında temizlik çalışması da yaptı.

Miami'de başlayacak yeni sezon çalışmaları ve yeni rekor denemesi için hazırlıklarını sürdüren Guiness Dünya Rekortmeni Merle Liivand, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunu Arda Aşaner ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi.

Küresel iklim krizi dikkat çeken bir çevre aktivisti olarak Okyanus Elçisi ve Dünya Temizlik Günü Elçisi ve Avukatı olan ayrıca Mono Palet ile 30 kilometre Yüzme Guinness Dünya Rekortmeni olan Merle Liivand, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı Sosyal Sorumluluk Birimi iş birliğiyle çevrimiçi seminer gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Spor Bilimleri Öğrenci Kulübü Üyeleri Alagadi Halk Plajı’ndaki farkındalık atölyesi etkinliğine katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Erdağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerin ardından Merle Liivand, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Spor Bilimleri Öğrenci Kulübü üyelerinin Alagadi Halk Plajı’nda düzenlediği farkındalık atölyesine de katılarak temizlik çalışması da gerçekleştirdi. Çevre kirliliğine dikkat çekmek için Alagadi Halk Plajında atık çöpleri toplayan Guinness Dünya Rekortmeni Merle Liivand farkındalık oluşturdu.

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Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu: “Guiness Dünya Rekortmeni Merle Liivand’ı projemizde ağırlamaktan büyük onur duyuyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu “Çevreye duyarlılığını ve yaşayan tüm canlılara saygılı olmayı benimsediğimiz Farkındalık Atölyesi projesinde iş birliği yaptığımız Öğrenci Dekanlığı’na desteği ve katkıları için teşekkür ediyorum” diyerek ”Guiness Dünya Rekortmeni Merle Liivand’ı projemizde ağırlamaktan büyük onur duyduk” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Doğayı ve canlılarını korumak için düzenlediğimiz sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz."

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz’da ise doğayı ve canlılarını korumak için yapılan sosyal sorumluluk projesinde iş birliği yaptıkları Spor Bilimleri Fakültesi’ne teşekkür ederek, Farkındalık Atölyesi projesini Guinness Dünya Rekortmeni Merle Liivand’ın katılımı ile gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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