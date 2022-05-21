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Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Annie Hawkins Turner, hayret verici özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en büyük göğüslerine sahip olan Annie Hawkins Turner, hayret verici özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

İki göğsünün toplamı tam 60 kilo olan kadın, hiçbir estetik ameliyat olmadığını ve fiziksel görüntüsünün tamamen doğal olduğunu söyledi. Yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen Turner, göğüslerini küçültmek istemediğini dile getirdi.

Dünya genelinde nadir olarak görülen gigantamati hastalığı nedeniyle göğüslerinin çocukluk döneminde büyümeye başladığını dile getiren Turner, 9 yalındayken iç çamaşırı takmaya başladığını söyledi.

Yaşı ilerledikçe göğüslerinin büyüdüğünü ifade eden Turner, 102 göğüs ölçüleriyle, Guinness rekorlar kitabında en büyük doğal göğüslü kadın olarak yer alıyor.Omuz ve sırt ağrıları çektiğini anlatan Turner, insanların kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını da itiraf etti.

Omuz ve sırt ağrıları çektiğini anlatan Turner, insanların kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını da itiraf etti.

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