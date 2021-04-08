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Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 7 metrelik tırnaklarını 30 yıl sonra kestirdi

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Dünyadaki en uzun tırnaklara sahip Ayanna Williams, 30 yıl sonra tırnaklarını kestirdi.
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 7 metrelik tırnaklarını 30 yıl sonra kestirdi

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston şehrinde yaşayan Williams, 2017'de 5,7 metrelik tırnaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Williams tırnaklarının bakımı için 20 saat manikür yaptırıyor ve en az iki şişe oje kullanıyordu.

Kesim işleminden önce yapılan ölçümde tırnakların uzunluğunun 7,3 metreyi bulduğu görüldü. 

Fort Worth bölgesindeki bir dermatologda gerçekleştirilen kesimde, tıbbi amaçlı testere kullanıldı.

Williams "Tırnaklarım olsun olmasın, ben hala kraliçe olacağım" dedi.

Guinness rekortmeni, bundan sonra tırnaklarını sadece 15 santimetre uzatmayı planladığını söyledi.

Williams'ın rekor kıran tırnakları Florida eyaletinin Orlando bölgesindeki bir müzede sergilenecek.

Uzun haldeki tırnaklarıyla bulaşık yıkamak ve çarşaf sermek gibi gündelik ev işlerini yapamadığını belirten Williams, bir sonraki rekortmene ilham kaynağı olmak istediğini de sözlerine ekledi. 

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