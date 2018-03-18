Guinness Rekorlar kitabına giren komedi “Şen Makas” DAÜ’de sahnelenecek

Rekor sahnelenme oranıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek dikkatleri üzerine çeken, Charlie Chaplin Komedi Ödülü alan tek komedi olma özelliğini taşıyan ve Türk Tiyatrosu’na Tiyatrokare tarafından uyarlanan oyun, 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek. Eşine rastlanmayan bir interaktif komedi olan “Şen Makas”, Nedim Saban’ın yönetmenliğinde; Melek Baykal, Veysel Diker, Ebru Saçar, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler ve Jess Molho gibi tanınmış tiyatrocuların performansıyla DAÜ’lülere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Cep Telefonları Açık Olacak

“Şen Makas”ta seyirciler bir kuaför salonundaki olayın tüm ayrıntılarına tanıklık edecek, oyuna katılacak, bol bol kahkaha atacak. Kuaför salonuna sızan katili de izleyicilerin soruları ve akıl yürütmeleri ortaya çıkaracak.

Cep telefonlarının açık kaldığı oyunun dekor tasarımı Anıl Ateş Işık, ışık tasarımı Mustafa Bal, kostüm tasarımı Günnur Çaras, özgün müziği Flört Grubu’ndan Çağatay Kehribar ve Bülent Güven, koreografisi Ayşegül Sünnetçioğlu’na ait. Oyun, her gece sorulan sorulara göre farklı bir şekilde oynanıyor. “Şen Makas” Boston’da 1979 yılından bu yana aralıksız olarak perde açıyor.