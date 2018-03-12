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GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy Güzelyurt'tan Belediye Başkan adalığı sinyali verdi

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GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy Güzelyurt'tan Belediye Başkan adalığı sinyali verdi
GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy Güzelyurt'tan Belediye Başkan adalığı sinyali verdi

Haziran ayında yapılacak yerel seçimlere doğru adaylar da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor.

Güzelyurt Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Başkanı Reşat Kansoy Haziran ayında yapılacak seçimlerde bağımız ortak aday olabileceği sinyali verdi.

Kansoy sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Kansoy açıklamasında "Yeni umut ve mücadele anlayışıyla! Siyasal ve sivil örgütlerin, toplum ve çevre odaklı yerel yönetim ilkelerini müzakere edilebilmesi için, ortak prensipler doğrultusunda mutabık kalınması halinde, Güzelyurt Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı olabileceğimi, çoğulcu ittifakı sağlamak üzere sorumluluk bilinci ile bölgem ve ülkem için yılmadan çalışacağımı bilmenizi isterim." dedi.

İşte o açıklama;

 

İlkbahar, umut ve mücadele.

Anne sevgisini ilk hissettiğim, ilk ve sonsuz dostlukların başladığı sokaklarda bitmek bitmeyen oyunlar… Babamın elimden tutup, ilk derbi maça götürdüğü o gün... Kardeşle ilk dayanışma... İlk aşk? Yaşam boyu el ele tutacağım kadınla sokaklarında ilk yürüyüşler... Ailemi, geleceğimi kurduğum ilk ev, iş! Çocuklarımın, sınıflarına girerken arkalarını dönüp, gülümseyerek el salladıkları o an... Ve o şehirdir Güzelyurt!
En az benim kadar sizlerin de “ilklerine” tanıklık etmiştir bu kent. Üzerinde yaşayan her canlının; öğretmeni, işçisi, memuru, köylüsü, işsizi, esnafı, yaşlısı, çoluğu-çocuğu, akıllısı, delisi en az benim kadar unutulmayacak hatıralar ve öğretici deneyimler yaşatmıştır hepinize.
Yurt sevgisinin başladığı ilk yerde, yıllardır insanımızın geleceğe umutla bakabilmesi için toplumsal sorunlarımıza duyarlı örgütlerde mücadeleler verdik, bilimsel çalışmalarda ve araştırmalarda bulunduk, fikirler ürettik ve her renkten insanın düşünceleri ile ortak kararlar almayı öğrendik.
Güzelyurt’un, KKTC ekonomisinde en etkin şekilde yerini alabilmesi için birlikte çalışmaya ihtiyaç vardır;
Güzelyurt insanın sosyal ve ekonomik refahını artırabilmek için, yenilikçi, çağdaş, kucaklayıcı, yerel yönetim vizyonuna ihtiyaç vardır;
Mevcut yerel yönetimin ortaya koyduğu disiplini ve başarıları rehber edinerek, ilkbaharda! Yeni umut ve mücadele anlayışıyla! Siyasal ve sivil örgütlerin, toplum ve çevre odaklı yerel yönetim ilkelerini müzakere edilebilmesi için, ortak prensipler doğrultusunda mutabık kalınması halinde, Güzelyurt Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı olabileceğimi, çoğulcu ittifakı sağlamak üzere sorumluluk bilinci ile bölgem ve ülkem için yılmadan çalışacağımı bilmenizi isterim.

Saygılarımla,
Resat Kansoy
12.03.18

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