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GÜKAD başkanlığına yeniden Reşat Kansoy seçildi

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GÜKAD başkanlığına yeniden Reşat Kansoy seçildi
Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Genel Kurulu yapıldı ve Reşat Kansoy yeniden Başkan seçildi.

GÜKAD’dan verilen bilgiye göre, Dernek Lokalinde yapılan olağanüstü genel kurulda, başkanlık seçimi yanında, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve tüzük değişikliği yapıldı. Faaliyet raporu ve mali rapor da onaylandı.

Süleyman Mert, Celal Özkızan, Bilge Yangın, Elşen Mülazimoğlu, Ferah Umut Ceylan, Mehtun Muslu, İlker Aslan Yönetim Kurulu’na; Mehmet Koru, Fahriye Gürpınar, İbrahim Uysal Disiplin Kurulu’na; Fadıl Karaosman, Gülsen Ünlüyol da Denetleme Kurulu’na seçildi.

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