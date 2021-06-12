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GÜKAD kan bağışladı

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GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamda, kan bankasının günlük 35 ünite kan ihtiyacı olduğu ifade ederek, saat 11.00 itibariyle günlük ihtiyaç olan ünite sayısına yaklaşıldığını belirtti.
GÜKAD kan bağışladı

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay iş birliği ile Güzelyurt’ta kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Güzelyurt Açık Pazar Oto Park alanında 14.00’e kadar sürecek etkinlikte, “Mustafa Gürsoy Kan Bağış Otobüsü” kan bağışı için hazır bulunuyor.  

“Kan ver hayat kurtar!” sloganıyla gerçekleştirilen kan bağış kampanyasında, GÜKAD, Güzelyurt Belediyesi, paydaş sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri ve bölge muhtarlarının dayanışması ve katkıları ile bağış sayısının artırılması hedefleniyor.

GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamda, kan bankasının günlük 35 ünite kan ihtiyacı olduğu ifade ederek, saat 11.00 itibariyle günlük ihtiyaç olan ünite sayısına yaklaşıldığını belirtti.

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