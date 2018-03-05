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GÜKAD ‘Salı Söyleşileri’ kapsamında ‘Umut Tenekeleri’ projesini tanıtacak

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GÜKAD ‘Salı Söyleşileri’ kapsamında ‘Umut Tenekeleri’ projesini tanıtacak
GÜKAD ‘Salı Söyleşileri’ kapsamında ‘Umut Tenekeleri’ projesini tanıtacak

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’nin (GÜKAD) ‘Salı Söyleşileri’ kapsamında bu hafta, Yeşil Barış Hareketi’nin ‘Umut Tenekeleri’ projesinin tanıtımı gerçekleştirilecek.

GÜKAD ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğiyle organize edilen etkinlik yarın akşam saat 19.30'da, GÜKAD Lokali'nde yer alacak.

GÜKAD tarafından yapılan açıklamaya göre, ‘Geri dönüşüm gelecektir’ - ‘Geri dönüştür umut ol’ sloganları ve sivil toplum örgütlerinin dayanışmasında ve Avrupa Birliği’nin “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı” kapsamında yürütülen ‘Umut Tenekeleri” projesiyle, çevre farkındalığını artırmak ve geri dönüşümü bir yaşam biçimi haline getirmek hedefleniyor.

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