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GÜKAD:”Federal Kıbrıs için tüm kesimlerin çabasına ihtiyaç var”

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GÜKAD:”Federal Kıbrıs için tüm kesimlerin çabasına ihtiyaç var”
Kansoy, Rum Meclisi’nin Enosis kararına ilişkin Kıbrıslı Türklerin hassasiyetinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından en iyi şekilde dile getirildiğinin altını çizerek, Kıbrıslı Rumlar ve Anastasiadis’in bu hassasiyete saygı duyacağına inanç belirtti

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD),  Kıbrıs’ta toplumların menfaatine olan  Federal Kıbrıs için tüm kesimlerin çabasına ihtiyaç olduğunu  vurgulayarak,  Ada’nın Akdeniz bölgesinde ve dünyada reel ekonomik değere kavuşmasının  ancak böyle mümkün olacağını kaydetti.

GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı’nın, sonuç odaklı çalışma prensibini hiç yitirmediğini ifade ederek Anastasiadis’in aynı şekilde özveride bulunması halinde müzakere sürecinde gelinen son aşamada olumlu sonuç alınacağını kaydetti.

Kansoy; “Anahtar kelime : ‘siyasi eşitlik’ Sayın Anastasiadis ve müzakere heyetinin Kıbrıslı Türklerin Güç ve Yönetim Paylaşımı başlığındaki beklentilerini anlamaları ve bu yönde olumlu adım atmaları, müzakere sürecinin takvime uygun devamı ve yeni bir krize değil, liderlerin sağduyulu ve olumlu davranabileceği sağlıklı bir zemin ve sürecin yeniden başlamasına neden olacaktır” dedi.

Kansoy,  Rum Meclisi’nin Enosis kararına ilişkin Kıbrıslı Türklerin hassasiyetinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından en iyi şekilde dile getirildiğinin altını çizerek, Kıbrıslı Rumlar ve Anastasiadis’in bu hassasiyete saygı duyacağına inanç belirtti.

Kansoy, Güney Kıbrıs’taki AKEL ve DISI partilerinin konunun özrü ve bertarafı ile ilgili somut adımlar atmasını beklediklerini ifade etti.

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