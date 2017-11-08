GÜKAD’ın Salı söyleşileri devam ediyor

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’nin (GÜKAD) toplumu eğitim, sağlık, kültür ve ekonomi gibi alanlarda bilgilendirme ve farkındalık yaratma amacıyla düzenlediği ‘Salı Söyleşileri’ devam ediyor.

Bu çerçevede dün akşam ‘İşinizi Şansa Bırakmayın, Kalbinize İyi Bakın’ sloganıyla “kalp ve damar hastalıkları” konusu ile “Yarım Kalmış Bir Yaşam, Dr. Burhan Nalbantoğlu” kitap tanıtımı etkinliği gerçekleştirildi.

GÜKAD’dan verilen bilgiye göre, etkinlik, geçtiğimiz gün trafik kazasında yaşamını yitiren eski milletvekili Tahsin Mertekçi anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

“GÜKAD ÖNEMLİ KONULARI GÜNDEME GETİRMEYE DEVAM EDİYOR”

Ardından etkinliğin açılışını yapan GÜKAD As Başkanı Süleyman Mert, dernek olarak ülkede ve bölgede önemli konuları gündeme getirmeye çalıştıklarını belirterek, bu amaçla çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Mert konuşmasında, ‘Ruhen, fiziken ve sosyal açıdan iyi’ bireylerin yetişmesinin önemine dikkat çekerek, bölgedeki her canlının sağlığı ve rafahına önem verdiklerini kaydetti.

Mert’den sonra kürsüye çıkan etkinliğin moderatörü GÜKAD Yönetim Kurulu üyesi Dr. Elşen Mülazimoğlu da, bu yıl dördüncü söyleşiyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bir süre önce yine bir sağlık konusu olan “Böbrek Hastalıkları ve Organ Bağışı” söyleşisi gerçekleştirdiklerini anımsatan Mülazimoğlu, bu etkinliklerle farkındalık sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

“ELDE EDİLEN GELİRLERLE SAĞLIK SERVİSLERİNE KATKI SAĞLANIYOR”

GÜKAD’ın gerçekleştirdiği etkinliklerden elde ettiği gelirin bir kısmını, sağlık servislerinin bazı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kullanıldığını da aktaran Mülazimoğlu, derneğin sağlık alanına karşı hassasiyetinin devam edeceğini ifade etti.

“KALP VE DAMAR HASTALIKLARI”

GÜKAD Lokali’nde yer alan etkinliğin ilk bölümünde kalp ve damar hastalıkları konuşuldu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hasan Feray ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Birtan’ın konuşma yaptığı bu bölümde, kalp hastalıklarına dair ülkedeki tablo aktarıldı.

FERAY: “KALP HASTALIKLARI İLK SIRADA”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hasan Feray, kalp hastalıklarının hem dünyada hem de ülkemizde görülme sıklığı ve ölüm oran açısından ilk sırada olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, kalp krizine bağlı ölümlerin çok genç yaşlara kadar indiğini belirtti.

“YAŞAM TARZINA DİKKAT”

Hareketsiz yaşam biçimi, sağlıksız beslenme, aşırı alkol ve sigara kullanımı, stres ve genetik faktörler gibi unsurların kalp hastalıklarını tetiklediğini kaydeden Feray, kalp krizi belirtisi hisseden kişilerin, olayı geçiştirmeden ve gecikmeden, en yakın sağlık merkezine müracaat etmelerinin önemli olduğunu söyledi.

“KALP AMELİYATLARI 2007’DEN BERİ BAŞARIYLA YAPILIYOR”

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Birtan da konuşmasında, KKTC’de ilk kez 2007 yılında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalp ameliyatlarının yapılmaya başlandığını anlatarak, o dönemde KKTC’de kalp ameliyatı yapmanın, adeta uzaya gitmek gibi bir şey olduğunu belirtti.

O günden bugüne binlerce operasyonun başarıyla yapıldığını ifade eden Birtan, bu alanda hem teknolojiye hem de eğitimli insana sürekli yatırım yapılması gerekliliği üzerinde durdu.

“YARIM KALMIŞ BİR YAŞAM DR. BURHAN NALBANTOĞLU”

Kalp ve damar hastalıklarının konuşulmasından sonra, etkinliğin ikinci bölümü olan, ‘Yarım Kalmış Bir Yaşam, Dr. Burhan Nalbantoğlu” kitabının tanıtımına geçildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun yaşamına dair kısa film gösterimiyle başlanan tanıtım, kitabın yazarları Gazeteciler Özgül Gürkut ve Damla Soyalp tarafından yapıldı.

Gürkut ve Soyalp gerçekleştirdikleri sunumda, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yayını olan, toplam 528 sayfalık biyografi-belgesel türündeki kitabın, yakın tarihte önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun yaşamından kesitleri içerdiğini anlattı.

Kitabı yazarken 60 kişiyle yüz yüze görüştüklerini ayrıca, Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki Meclis tutanaklarından da faydalandıklarını ifade eden Gürkut ve Soyalp, kitabın her kademesinde katkıda bulunanlara teşekkür ettiler.

Söyleşi, soru cevap bölümüyle tamamlandı.