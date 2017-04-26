'Gül, Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkacak'

Türkiye gazetesinin yazarı Batuhan Yaşar, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2019'da halefi Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkarılacağını ileri sürdü.

Yaşar, AK Parti'nin kuruluşu gibi yeni bir parti hazırlığı daha olduğunu iddia ederken, bu partinin başına Meral Akşener'in geçeceğini söyledi.

AK Parti'nin yayın organlarından Türkiye'nin yazarı Batuhan Yaşar, bugünkü yazısında şu iddiaları dile getirdi:

Siyaseten bizi çok hareketli günler hatta aylar bekliyor. Hareketlenmeler söz konusu. Senaryolar, girişimler, görüşmeler Ankara'daki siyasi kulisleri hareketlendirdi. Yüzde 48.6, 'Hayır' cephesini oldukça cesaretlendirmiş görünüyor.

Kulislere kulak verip ne olup bittiğine bakarken şaşkınlıkla karşılaştığım bir bilgiye ulaştım.

Abdullah Gül.

AK Parti'den Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan 2007 yılındaki grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı için merakla beklenen ismi açıklıyordu:

'Adayımız Abdullah Gül kardeşimdir.'

Gelin sizi hemen 16 Nisan referandumu öncesine götürelim:

Hiç ihtimal vermesem de, Abdullah Gül'ün 2 Nisan'da Kayseri'deki 'Evet' mitingine katılmayacağı söylenmişti.

Öyle de oldu zaten… Mitinge bir gün kala katılmayacağı açıklandı.

Buraya kadar bir problem yok.

Çünkü kendisini, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı yapan partisinin, önceki seçimlerde de hiçbir etkinliğine zaten katılmadı.

Belki de Cumhurbaşkanlığı yaptığı için 'tarafsızlık' ilkesinden taviz vermemek içindir.

Abdullah Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül biliyorsunuz İngiltere'de master yapıyor. Yurtdışına çıkarken Sabiha Gökçen'de Havalimanında oy kullandı. 2 oyun kullanıldığı sandıktan 2 tane 'Hayır' çıktı."

'REFERANDUM SÜRECİNDE GÜL 'HAYIR CEPHESİ' İLE GÖNÜL BAĞI KURDU'

"Ne demek istiyorsun, sadede gel, dediğinizi duyuyorum.

Referandum sürecinde Abdullah Gül 'Hayır Cephesi' ile zımni bir gönül bağı kurdu.

Bu tespite aramızda 'Hayır, öyle değil' diyen var mı?

Gelin tam da bu noktada AK Parti'den önemli bir isme kulak verelim:

-'48.6 ile çok cesaretlendiler. Ekmeleddin İhsanoğlu gibi değil de toplumu daha kuşatıcı bir adayla seçimi kazanma ihtimalini yüksek görüyorlar.'

-Peki niye AK Parti orjinli birisini düşünüyorlar?

-'Geniş kitlelere bu şekilde ulaşabilirler. Muhtemelen Abdullah Gül'ü, Tayyip Bey'in karşısına çıkartacaklar.'

-Abdullah Gül CHP'nin mi adayı olacak?

-'Hayır. Herhangi bir siyasi partinin adayı gibi değil de 100 bin imzayla ‘halkın talebi' gibi gösterecekler. Bu şekilde Gül'ü ikinci tura taşımayı düşünüyorlar.'

-Yeni bir oluşum lafları dolaşıyor ortalıkta?

-'Öyle bir çalışma da var. Konuşuyorlar aralarında.'"

'OLUŞUM İÇİN AKŞENER İŞARET EDİLİYOR'

Konuştuğum bir diğer isim, AK Parti, MHP ve CHP'den küskün isimlerin bir araya getirilerek aynı AK Parti'nin 2001'deki çıkışı gibi bir şey yapılmak istendiğinin altını çiziyor. Bu oluşum için Meral Akşener işaret ediliyor.

Partideki önemli bir başka isim ise Abdullah Gül'ün böyle bir hamle yapacağına ihtimal vermiyor:

'Bu bir ihanet olarak değerlendirilir. Abdullah Bey, Tayyip Bey'e rağmen asla bu hamleyi yapmaz.. Bu dedikodulardan Abdullah Bey de rahatsız.. Asla bu dedikoduların parçası olmaz.'"

'ABDULLAH GÜL, DENİZ BAYKAL'LA GÖRÜŞTÜ'

"Şimdi öğrendiğimiz bomba gelişmeleri aktaralım o zaman…

Biliyorsunuz referandum sürecinde Deniz Baykal neredeyse Kemal Kılıçdaroğlu kadar efor sarf etti. Genç siyasetçilere taş çıkarırcasına şehir şehir gezdi.

Hayır'ın parlayan yıldızı Deniz Baykal, referandumdan hemen sonra Abdullah Gül ile görüştü.

Ne var bunda, diyebilirsiniz.

Hayır öyle değil. Böyle bir ortamda ve referandumun hemen akabinde böyle bir görüşme pek de tevekkeli görünmüyor.

Görüşme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde mi yapıldı veya CHP'nin bir teklifi mi iletildi; bu bilgilere henüz ulaşamadık."