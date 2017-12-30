  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Gül: "Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim"

»
Gül: "Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim"
Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Gül açıklamasında "Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" ifadesine yer verdi.

11. TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'ya dönük paylaştığı "Muğlaklık var, kaygı verici" mesajının ardından başlayan polemiğe tepki göstermişti. Gül Twiter'dan bir açıklama daha yaptı. 

Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim"

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gül’den Erdoğan’a yanıt: Boşluk görüyorum29 Aralık 2017 Cuma 19:34
  • Türkiye için Brexit önerisine AB uzmanlarından eleştiri29 Aralık 2017 Cuma 19:32
  • Türkiye'de köprü ve otoyollara dolar ayarlı zam geliyor29 Aralık 2017 Cuma 12:58
  • Hacettepe Üniversitesi personeline yönelik Gülen operasyonu28 Aralık 2017 Perşembe 17:04
  • AKP'den Bitcoin raporu: El konulması çok zor28 Aralık 2017 Perşembe 11:08
  • Yıldırım'dan KHK açıklaması: Hiçbir düzeltme yapılmayacak27 Aralık 2017 Çarşamba 18:55
  • İstanbul'da yılbaşı öncesi bin 200 polisle asayiş uygulaması27 Aralık 2017 Çarşamba 18:53
  • CHP'li milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma27 Aralık 2017 Çarşamba 18:52
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcısı: ByLock'a yönlendirilenler için başka delil yoksa tahliye talep edeceğiz27 Aralık 2017 Çarşamba 18:51
  • Erdoğan'dan Esad'a terörist suçlaması27 Aralık 2017 Çarşamba 18:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti