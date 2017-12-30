Gül: "Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim"

Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Gül açıklamasında "Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" ifadesine yer verdi.

11. TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'ya dönük paylaştığı "Muğlaklık var, kaygı verici" mesajının ardından başlayan polemiğe tepki göstermişti. Gül Twiter'dan bir açıklama daha yaptı.

Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim"