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Gül: Libya'ya Giden Ticari Gemimize Yapılan Müdahale Yetkisiz Ve Hukuksuzdur

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Adalet Bakanı Gül, "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız." dedi.
Gül: Libya'ya Giden Ticari Gemimize Yapılan Müdahale Yetkisiz Ve Hukuksuzdur

Sıcak Gelişme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da "Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele Çalıştayı"na katıldı.

Adalet Bakanı Gül, burada yaptığı konuşmada, "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, 2020'de kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresinin 80 günden 55 güne düştüğünü bildirdi.

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