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Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı, konser sona erdi

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Düzce'de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada bir anda yere kapaklandı. Ambulansa alınan sanatçıya sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı, konser sona erdi

Düzce’de konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı.

AMBULANSA TAŞINDI

Sanatçıya ilk müdahaleyi sahnede bulunan ekibi ve alandaki sağlık ekipleri yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Gülben Ergen, baygın vaziyette ambulansa taşındı.

SERUM TAKILDI

Sahnenin ışıkları ise hemen söndürüldü. Sağlık ekipleri sanatçının müdahalesini konser alanında, ambulans içinde yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçıya serum takıldı.

Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından sanatçı seyircilerden özür dileyerek tekrar sahneye çıktı.

YENİDEN RAHATSIZLANDI, KONSER SONA ERDİ

Bir süre sahnede kalan Gülben Ergen, rahatsızlanınca yeniden karavana götürülürken, konser de sona erdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü sanatçı, ikinci müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sanatçının ekibi de hastaneye geldi. Gülben Ergen’in testlerinin yapıldığı öğrenildi.

Gülben Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle kolundaki serumla taburcu edildi. İstanbul’a dönen Gülben Ergenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

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