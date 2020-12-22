Gülben Ergen Koronavirüs'e yakalandı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen'in Koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Ergen'in 10 gün önce yaptırdığı testin pozitif çıktığı ve tedavisine evde devam edildiği aktarıldı.
Ergen'in menajeri Özgür Aras'tan edinilen bilgiye göre Ergen'in Koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Hürriyet'in haberine göre, Ergen, evde tedavi olurken çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti. Ergen, Koronavirüs'ün ağır semptomlarına maruz kalmadı.
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