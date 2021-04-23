Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Elon Musk'ı dinlediğini ve dünyada bir trend olduğu için kripto parayı denediğini söyleyen Gülben Ergen, diş kontrolü için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.



Son bir haftada tüm dünyada sert düşüş yaşayıp, hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından zarar ettiğini açıklayan şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ergen, kripto paralardaki düşüşle ilgili, "Sormayın, tepetaklak olduk" dedi.