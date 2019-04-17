Gül'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Artık normalleşmenin zamanıdır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun 17 gün sonra mazbatasını almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocak Medya’dan Veysi Dündar’ın sorularını yanıtlayan ve tamamını yarın yayınlanacak olan söyleşide Gül, “Hayırlı uğurlu olsun. Artık normalleşmenin zamanıdır, vaktidir. İktidarın önünde 4 – 4,5 yıllık kesintisiz bir zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.