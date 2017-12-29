Gül’den Erdoğan’a yanıt: Boşluk görüyorum

Abdullah Gül, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirilerine yanıt verdi. Gül, Pazar günü yayınlanan KHK’ya atfen “Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname, yalnız orada bir boşluk görüyorum” dedi.

Eski TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Pazar günü yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin eleştirilerini tekrarladı. Gül, Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan Fatih Ormanı Camii'nde Cuma namazını kıldı. Gül, cuma namazının ardından camiden ayrılırken twitter üzerinden yaptığı KHK açıklamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

“Çok tartışıldı gördüğüm kadarıyla" diyen Gül, "Bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Aslında o kararnameyi ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddüdüm şu; ileride durumdan vazife çıkartacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm” şeklinde konuştu.

Gül, birçok saygı duyulan hukukçunun bu yönde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Gül, "Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası” dedi.

Erdoğan: Gül'ün yorumu üzücü

Eski Cumhurbaşkanı Gül, Pazartesi günü Twitter'da paylaştığı mesajında "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir” demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Perşembe günü yaptığı açıklamada Gül’ün sözlerini eleştirmişti. Erdoğan, "Neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir” şeklinde konuşmuştu.

Pazar günü yayınlanan 696 sayılı KHK’nın 121'inci maddesi sivillere ceza muafiyeti öngörüyor.

Kamuoyunda tartışma yaratan maddede, "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin hiçbir hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun olmayacağı” belirtiliyor.

KHK'nın yayınlanmasının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu düzenlemenin sadece darbe girişiminin düzenlendiği 15 Temmuz ile onu izleyen 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığınının altını çizmişti.