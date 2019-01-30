  • BIST 103.988
  • Altın 223,170
  • Dolar 5,2807
  • Euro 6,0370
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Gül'den suikast iddiasına yanıt

»
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden, suikast iddiasına ilişkin olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, zehirli gaz iddiasına ilişkin "Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığı'nca ödenmiştir" dendi
Gül'den suikast iddiasına yanıt

Aracındaki bir arıza nedeniyle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için 'suikast hazırlığı yapıldığı' iddiası gündeme getirildi. Milliyet yazarı Talat Atilla geçen cumartesi günü yayımlanan yazısında, Gül'ün devlet tahsis ettiği aracın içindeki kokudan rahatsız olduğunu ve aracı dezenfekte ettirdiğini iddia etti.

 

Kokunun artarak devam etmesi üzerine bu kez egzozun değiştirildiğini ileri süren eden Atilla, olaya Hayrünnisa Gül'ün el attığını öne sürdü. Atilla, Hayrünnisa Gül'ün "Sanki zehirli gaz veriliyor, eşimi öldürmek isteyenler olabilir" dediğini ifade etti.

GÜL'DEN AÇIKLAMA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden, suikast iddiasına ilişkin olarak açıklama yapıldı.

İddiaya neden olan klima değişikliğinin reddedilmediği açıklamada, "Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığınca ödenmiştir" dendi.

Açıklama, yazıyı internet sitesinden kaldırılan Milliyet tarafından yayınlandı.

1037377338.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şule Çet davasında rezil rapor: "Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye razı göstermiştir30 Ocak 2019 Çarşamba 10:56
  • ‘Sınır kentlerindeki Türklerin yüzde 77’si Suriyelileri istemiyor’30 Ocak 2019 Çarşamba 10:40
  • Binali Yıldırım'dan istifa kararı30 Ocak 2019 Çarşamba 10:12
  • Binali Yıldırım: TBMM Başkanlığı'ndan istifa edeceğim29 Ocak 2019 Salı 21:10
  • Türkiye’ye silah satışında Suriye engeli29 Ocak 2019 Salı 20:46
  • Eskort sitesi hayatını kararttı29 Ocak 2019 Salı 20:09
  • Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz29 Ocak 2019 Salı 19:51
  • Doğumevi'nde 'yanlış bebek' skandalı29 Ocak 2019 Salı 19:49
  • Türkiye'de Adli Tıp:'Kadın erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir'29 Ocak 2019 Salı 19:45
  • 'Ters duruyor' diye aracı ateşe verdi29 Ocak 2019 Salı 19:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti