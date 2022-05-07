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Güldür Güldür, Nebati’nin aşırı iyimser açıklamalarını tiye aldı

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Komedi skeç programı Güldür Güldür, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin aşırı iyimser açıklamalarını tiye aldı.
Güldür Güldür, Nebati’nin aşırı iyimser açıklamalarını tiye aldı
Görsel: Twitter

Cumartesi yayınlanacak programda Aziz Aslan’ın canlandırdığı Nebati, kendisine sorulan sorulara “Bankacılık sektörü ilgi alanım, iki tane kredi kartım var benim ya!”, “Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez, dibini gördü. Durdu burada” diye cevaplar veriyor.

Skeçte ayrıca Nebati’nin bir türlü tutmayan enflasyon tahminleri de tiye alınmış.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre nisanda yıllık enflasyon yüzde 69,97’yi bulurken bağımsız araştırmacılara göre oran yüzde 156,86. Bu oranla Türkiye enflasyonu en yüksek altıncı ülkesi; Avrupa’da ise birinci.

Genel kabul görmüş ekonomi politikalarını uygulayan ülkelerde, yüksek enflasyon karşısında merkez bankası politika faizini artırarak karşılık veriyor. Bankaların uyguladığı faizi de artıran bu karar, tasarruf sahiplerini enflasyona karşı korurken, para talebini kısarak enflasyonist baskıyı yumuşatıyor.

Ancak Türkiye’de bunun tersi bir politika uygulanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ yaklaşımı nedeniyle rekor kıran enflasyona karşı düşük faiz ortamı sürdürülüyor.

Nebati, enflasyonda düşüş için önce ocak, daha sonra nisan, mayıs aylarını işaret etmişti. Nisanla birlikte yaz aylarında düşeceğini belirten Nebati, iki hafta önceki açıklamasında da yıl sonunu işaret etmişti.

Bakan Nebati, koltuğa oturmasının ardından geçen yıl aralık ayında katıldığı bir televizyon programında “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdırBenim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor” demiş ve bu çıkışıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

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