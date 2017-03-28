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'Güldür Güldür Show' Haftada İki Gün Ekrana Gelecek

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'Güldür Güldür Show' Haftada İki Gün Ekrana Gelecek
Ekranların sevilen eğlence programı 'Güldür Güldür Show' birbirinden eğlenceli skeçleriyle çarşamba ve cuma akşamları izleyici ile buluşacak.

Usta oyuncu kadrosuyla ekranların en sevilen komedi-skeç programı 'Güldür Güldür Show' bundan sonra haftada iki gün yayınlanacak.

EFSANE BİR KADROSU VAR

 

Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Buldu, Aylin Kontente, Çağlar Çorumlu, İrem Sak, Onur Atilla, Derya Karadaş, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu, Uğur Bilgin, Özgün Aydın, Kıvanç Baran Aslan, Korhan Hepduran ve Ali Sunal'dan oluşan efsane kadro bu hafta hem çarşamba hem cuma kahkahaya boğmaya geliyor.

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