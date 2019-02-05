Güldürürken düşündürdü: Erdoğan, patrikhaneye müdahale isteyen Putin’i ‘Türkiye laiktir’ diye reddetmiş

İstanbul merkezli Fener Rum Patrikhanesi ile Moskova Kilisesi arasında Ortodoks dünyasının dini otoritesine ilişkin çekişme Ukrayna Kilisesi’nin Moskova’dan bağımsızlığını ilan edip İstanbul’a yaklaşmasıyla iyice su yüzüne çıkmıştı.

Fener Rum Patrikhanesi’nin Bursa Metropoliti Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis Cumhuriyet’ten Mine Esen’e konuşurken durumun Ankara boyutuyla ilgili de bilgiler verdi.

“Moskova ile de yakın ilişkilerdeki Ankara’nın bu gelişmelere yönelik tutumu nasıl?” yönündeki soruyaa metropolit şu yanıtı verdi:

“Rusya’nın etkilediği ülkelerin aksine Türkiye’nin tutumu farklı. Putin iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna Kilisesi konusunda müdahale etmesini istedi. Biri 2008, diğeri 2018’de. Her iki zamanda Erdoğan, patrikhanemize müdahale etmeyi reddetti. ‘Türkiye’de laik bir devlette yaşıyoruz, Patrikhanenin işleri din işleridir. Devlet din işlerine karışmaz, patrikhane bağımsız bir patrikhanedir’ tarzında bir tepkide bulundu. Biz bunu çok takdir ediyoruz. Ankara’nın aksine Moskova tüm siyasi gücünü kullanmaya girişti.”