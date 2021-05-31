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Gülen yurtdışında yakalandı, Türkiye'ye getirildi

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Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Gülen yurtdışında yakalandı, Türkiye'ye getirildi

Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından aktardığına göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.

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