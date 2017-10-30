Gülen'in kod adı ortaya çıktı

FETÖ davası sanığı eski emniyet mensubu Ali Fuat Altuntaş, itirafçı olunca serbest bırakıldı.
İddiaya göre Altuntaş, FETÖ'ye ilişkin birçok bilgi vererek serbest kaldı.
Haber7'de yer alan habere göre, Altuntaş, FETÖ'yle ilk temasının polis okulunda öğrenim görürken olduğunu anlattı. Altuntaş, Gülen'e örgüt içinde 'dayı' kod ismi verildiğini ileri sürdü.
Altuntaş, cezaevinde kalan FETÖ mensuplarının örgütten kopmamaları için sürekli rüyaların anlatıldığını söyledi.
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