  • BIST 94.783
  • Altın 245,779
  • Dolar 5,9358
  • Euro 6,6229
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Gülerce: AK Parti’den koparılacak milletvekillerine bel bağlayan Gül ve Davutoğlu'nun iktidar olma derdi yok

»
Gülerce: AK Parti’den koparılacak milletvekillerine bel bağlayan Gül ve Davutoğlu'nun iktidar olma derdi yok
Gülerce: AK Parti’den koparılacak milletvekillerine bel bağlayan Gül ve Davutoğlu'nun iktidar olma derdi yok

Star yazarı Hüseyin Gülerce, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yeni bir parti kurulacağı iddiasını köşesine taşıdı. Gülerce, "Gül, Davutoğlu ve onlarla birlikte hareket edenlerin de iktidar olma derdi yok" dedi.

Hüseyin Gülerce, Star'da "AK Parti’nin Akşener’i kim olacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Halen AK Partili gözüken Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı ‘manifesto’ diye nitelendirilen açıklamalar yaptı" ifadesini kullandı.

Gülerce şöyle devam etti:

"Davutoğlu, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı’na taşıdığı ilk isim. 

 

Epeydir, AK Parti’de bakanlık, milletvekilliği, belediye başkanlığı yapmış, son seçimlerde aday gösterilmediği için küsmüş isimlerin yeni bir parti kurmak için çalıştıkları yazılıyor, söyleniyor. 

Davutoğlu’nun manifesto çıkışı, artık düğmeye basıldığını gösteriyor. 

Yeni parti için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve Ali Babacan’ın da adı geçiyor. 

Bakalım, AK Parti’nin Meral Akşener’i, bu isimlerden hangisi olacak? 

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, dün ‘Ali Babacan İngiltere'de bazı görüşmeler yapıp döndü’ diye yazdı. 

Ahmet Takan yazısında ‘ Ali Babacan’ın İstanbul'da bir grup sanayici ile de kapalı bir toplantı yaptığını işittim. İddia o ki; 'ilk etapta, ekonomik kriz bahane edilerek AKP içinden 30'a yakın milletvekili istifa ettirilecek. Ardından Hükümetin meşruiyeti sorgulanacak. Sonra, AKP içinden kopartılacak milletvekili sayısı 50-55'e yükseltilecek.’ ifadelerini kullandı. 

Ahmet Davutoğlu’nun eleştirilerini ciddiye almıyorum. Söyledikleri içinde doğrular olmadığı için değil. 

Birincisi, akla gelen her hususta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tenkit ediyor. Ama kendi Dışişleri Bakanlığı dönemine ait tek eleştiri yok. Kendi icadı ‘Stratejik derinlik’, Suriye’de ve bölgemizdeki hakikatler karşısında öylesine kaybolup gitti ki, hatırlanmasını hiç istemiyor. 

İkincisi, vefasız davranan bir siyasî figür olarak hafızamızı yok sayıyor. Bir akademisyen iken önce büyükelçi yapılmış, sonra Dışişleri Bakanlığı koltuğu verilmiş, bilahare Erdoğan’ın güven duyarak AK Parti Genel Başkanı ve başbakan yaptığı bir insanın şimdi sanki yeni doğan bir güneşmiş gibi arzı endam etmesini benim vicdanım kabul etmiyor. 

 

Üçüncüsü, kendisine duyulan güvene karşılık, güvensiz bir siyasetçi olduğunu kanıtladığı için de ciddiye almıyorum. 

Hatırlayınız, Davutoğlu, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından 5 Mayıs 2016 yaptığı açıklamada, ‘Cumhurbaşkanı'mızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim.’ demişti. 

O günden beri Erdoğan’ın karşısına çıkmak için faaliyet içinde bulundu, toplantılar yaptı. 

AK Parti’nin zor günlerinde, tıpkı Abdullah Gül gibi Erdoğan’ın yanında hiç olmadı. ‘Bir nefer’ olarak referandumlarda, seçimlerde çalışmadı. Ortalıkta görünmedi… 

Dördüncüsü, Akşener ve çevresi, MHP yönetiminde payları olduğu halde, Bahçeli’yi eleştiriyormuş gibi yapıp MHP’yi parçalamaya kalktılar.

Tıpkı onlar gibi Davutoğlu ve ismi geçen diğerleri de, AK Parti icraatlarında büyük pay sahibi oldukları halde sanki Erdoğan’ı eleştiriyormuş gibi yapıp AK Parti’yi parçalamaya kalkıyorlar. 

 

Akşener ve etrafındakiler, savrula savrula, HDP ile işbirliği yapan CHP’ye koltuk değneği oldular. 

Gül, Davutoğlu ve diğer isimleri de başka akıbet beklemiyor. Onlar da savrula savrula milletin karşısında kendilerine ayrılan yere oturacaklar. 

‘Erdoğansız Türkiye’ için kurulan ittifakı güçlendirmek hesabıyla yeni bir parti kurulması, zorlamadır. 

İyi Parti de bir zorlama ile kuruldu. İyi Parti, iktidar için yola çıkarılmadı. AK Parti’nin tökezlemesi, Erdoğan’ın çelmelenmesi için yola çıkarıldı. 

AK Parti’den koparılacak milletvekillerine bel bağlayan Gül, Davutoğlu ve onlarla birlikte hareket edenlerin de iktidar olma derdi yok. 

Millete yaslanamayınca, başka limanlara demir atılır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP, İçişleri Bakanı Soylu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu26 Nisan 2019 Cuma 15:46
  • 5 yaşındaki çocuğa cinsel saldırının zanlısı tutuklandı26 Nisan 2019 Cuma 15:41
  • İş Bankası'ndan AKP'nin YSK temsilcisine yanıt26 Nisan 2019 Cuma 15:39
  • YSK'den yeni ara karar26 Nisan 2019 Cuma 15:29
  • Filli Boya Japonlara satıldı26 Nisan 2019 Cuma 14:24
  • Ahmet Şık: 59 milyar dolar bir gemiyle Londra'ya kaçırılmaya çalışıldı26 Nisan 2019 Cuma 14:09
  • Anzak Günü'nde Türkiye'ye gelen Avusturalyalı ve Yeni Zelandalıların sayısı 17 binden 1100'e indi26 Nisan 2019 Cuma 14:02
  • Murat Yetkin: Ankara kulislerinde "AKP'nin 30 Haziran'da İstanbul seçimlerini tekrarlatmayı planladığı" iddiaları dolaşıyor26 Nisan 2019 Cuma 12:27
  • Davutoğlu cephesi "manifesto"yu anlattı: Çok beklendi, zamanı gelmişti26 Nisan 2019 Cuma 11:13
  • AKİT yazarı Yılmaz : 17 yıllık AK Parti iktidarının yıkılışından korkuyoruz26 Nisan 2019 Cuma 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti