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Gülgün Vaiz, sıcak havaya dikkat çekti!

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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, sıcak ve nemli havaya dikkat çekerek, uyarılarda bulundu. Vaiz, özellikle kalp hastalarının bol su içmesi gerektiğini ve ağır yemek tüketmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Gülgün Vaiz, sıcak havaya dikkat çekti!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, uyarılarda bulundu. Sıcaklara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Vaiz, özellikle kalp hastalarının hafif, haşlanmış sebze yemeklerini tercih etmesi ve bol su içmesi gerektiğini belirtti.

"AĞIR YEMEKLER MÜMKÜNSE TÜKETİLMEMELİ"

Ağır yemeklerden; şeftali, şiş kebabı, kızartmalar, beyin, karaciğer ,sakatat, döner gibi gıdaların mümkünse tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Vaiz, ızgara ve fırında pişen sebze yemeklerin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Vaiz, “Bol, açık renk, terleten pamuklu giysiler tercih edilmeli. Başa şapka takılmalı. Denize 16.00'dan sonra girilmeli. Kalp, şeker, tansiyon ilaçlarını azaltıp,artırmak gerekebilir. Doktorlarına danışmanlarını öneriyoruz.” dedi. Vaiz ayrıca ilaç konusunda da doktorlara danışılabileceğini belirtti. 

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