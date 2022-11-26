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Gülhan Tekin, YDÜ' nün düzenlediği “9. Uluslararası Medya Çalıştayı”na katıldı

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Tiyatro ve sinema sanatçısı Gülhan Tekin, Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği “9. Uluslararası Medya Çalıştayı”nda öğrencilerle buluştu
Gülhan Tekin, YDÜ' nün düzenlediği “9. Uluslararası Medya Çalıştayı”na katıldı

Tiyatro ve sinema sanatçısı Gülhan Tekin, Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği “9. Uluslararası Medya Çalıştayı”nda öğrencilerle buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon Sinema Bölümü ve İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) tarafından düzenlenen “9. Uluslararası Medya Çalıştayı”nda tiyatro ve sinema sanatçısı Gülhan Tekin, “Hükümet Kadın” filminin gösteriminin ardından öğrencilerle buluşarak söyleşi gerçekleştirdi.

Hükümet Kadın 1 ve 2, Çok Filim Hareketler Bunlar, Kolonya Cumhuriyeti, Maide’nin Altın Günü, Deli Aşk, Zaman Makinesi 1973, Neşeli Hayat, Organize İşler, Beyaz Melek, Beynelmilel, Filler ve Çimen, Eski Köye Yeni Adet gibi pek çok filmde ve rol alan Gülhan Tekin, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik’in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide kariyer hikayesini ve deneyimlerini paylaştı.

Gülhan Tekin: “Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim’in çektiği ‘Filler ve Çimen’de rol almak sanat yaşamımda dönüm noktası oldu.”

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Tekin, öğrencilere eğitim süreçlerini en verimli şekilde değerlendirmeleri gerektiğini, profesyonel yaşama geçtiklerinde bunun karşılığını alacaklarını söyledi. Tekin, öğrencilik yıllarında derslerin haricinde çokça kitap okuyup film ve tiyatro oyunları izlemeleri tavsiyesinde bulunarak profesyonel hayata bunun karşılığını fazlasıyla alacaklarını söyledi.

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“Çok Güzel Hareketler Bunlar” ve BKM’nin yapımcılığında çekilen filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tekin, Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ ile tanışmasının ile BKM Mutfak’ta uzun yıllar hem skeç yazarlığı hem de oyunculuk yapma fırsatı yarattığını söyledi. Yer aldığı tiyatro oyunları, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde üstlendiği rollerle sevilen bir oyuncu haline gelen Tekin, Kıbrıslı Türk yönetmen Derviş Zaim’in çektiği “Filler ve Çimen” filminde rol alma şansı yakalamanın kendisi için sanat yaşamında bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Fevzi Kasap: “Düzenlediğimiz atölye ve söyleşilerde sektör profesyonellerini öğrencilerimizle bir araya getirerek, öğrencilerimizin farklı deneyimlerden faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı ve İletişim Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, çalıştay kapsamında gerçekleştirdikleri atölye ve söyleşilerde sektör profesyonellerini öğrencilerle bir araya getirerek, öğrencilerin farklı deneyimlerden faydalanmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Prof. Dr. Kasap, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluşan tiyatro ve sinema sanatçısı Gülhan Tekin’e de teşekkürlerini iletti.

 

 

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