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Gül:Limasol ve Larnaka’da iki camiye düzenlenen saldırıları kınıyorum

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Gül:Limasol ve Larnaka’da iki camiye düzenlenen saldırıları kınıyorum
Gül:Limasol ve Larnaka’da iki camiye düzenlenen saldırıları kınıyorum

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bir hafta içinde önce Limasol, sonra Larnaka’da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güney Kıbrıs’ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

“Bir hafta içinde önce Limasol, sonra Larnaka’da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum. Rum yönetimini, bu provokatif eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya, failleri yakalayıp hukuki işlemleri yapmaya davet ediyoruz.”

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