Gülmek vücudumuzu nasıl etkiliyor?

Gülmenin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa ilaç gibi geldiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, ‘‘Özellikle beyin ve kalp sağlığınız için yüzünüzden tebessümü eksik etmeyin’’ dedi…

“ Kahkaha, bir kilo pirzolaya bedeldir” sözü bilimsel olarak da doğrulandı. Gülmenin iyileştirici gücünün artık sağlık otoriteleri tarafından kabul edildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bu duygunun beden ve ruh sağlığına yansımalarını şöyle açıkladı…

Mutluluk hormonlarını tetikliyor

Güldüğünüzde beyniniz, stresle savaşmaya yardımcı olmak için nöropeptitler adı verilen küçük moleküller salgılar. Hemen ardından mutluluk kaynağı hormonlar dopamin, serotonin ve endorfin gibi diğer nörotransmitterler devreye girer. Endorfin, hafif bir ağrı kesici görevi üstlenirken, serotonin de antidepresandır. Ufacık bir gülümseme stresten daha hızlı kurtulmanıza ve kalp atış hızınızın düşmesine yardımcı olabilir. Üstelik beyin kolay kandırılan bir organdır. Keyfiniz yoksa biraz oyunculuğunuzu konuşturup gülmeye başlarsanız beyin buna inanır. Yani beyninizi kandırarak mutlu olduğunuza inandırabilirsiniz. Bu da gerçek mutluluk duygularını tetikleyebilir. Ayrıca gülmek esnemek gibi bulaşıcı bir eylemdir. Bunun nedeni beyninizde hareketle ateşlenen ayna nöronlarınızdır. Çevrenizi ne kadar çok mutlu, pozitif ve gülümseyen insanla doldurursanız sizin de gülümsemeniz o kadar kolay olacaktır.

İşte 11 iyileştirici etkisi

1-Daha uzun yaşamanıza yardımcı olur

Araştırmalar gülümsemenin yaşam süresini ve kalitesini uzattığını gösteriyor. Norveç'te yapılan bir araştırma, güçlü mizah anlayışı olanların daha düşük ölüm riskine sahip olduklarını ortaya koydu.

2-Kilo vermenizi destekler

Gülmekle kilo vermek arasında bağlantı kuramadıysanız işte cevabı: Gülümsemek ve gülmek, kilo alımıyla bağlantılı bir stres hormonu olan kortizolün azalmasına yardımcı olur.

3-Ağrılarınızı geçirir

Gülümsemek endorfin ve serotonin salgılanmasına yardımcı olur. Endorfin, doğal bir ağrı kesici, serotonin de doğal antidepresandır. Bu beyin kimyasalları sadece ruh halimizi yükseltmekle kalmaz aynı zamanda vücudumuzu rahatlatır ve fiziksel ağrıyı azaltır.

4-Kan basıncınızı düşürür

Kahkaha atmak başlangıçta kalp atış hızını ve nefes almayı artırdıktan sonra kan basıncını düşürür.

5-Bağışıklığınızı güçlendirir

Gülümsediğinizde rahatlama sağladığı için bağışıklık fonksiyonunun düzeldiği görülür. Gülümsemek bağışıklık sisteminizin daha etkili çalışmasına yardımcı olarak genel sağlığınızı da artırır.

6-Stresinizi azaltır

Stres sadece yüzünüzdeki ifadenizde değil tüm varlığınıza nüfuz edebilir. Gülmeyi doğal bir antidepresan olarak düşünebilirsiniz. Gülümsemek sadece yorgun, yıpranmış ve bunalmış görünmenizi engellemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda stresi azaltmaya da yardımcı olabilir. Stresli olduğunuzda kendinizi gülümsemek için zorlayın, fiziksel gülümseme eylemi, beyninizde duygusal durumunuzu etkileyen yolları harekete geçirecek ve göreceksiniz ki bir süre sonra stres seviyeniz gittikçe azalmış olacak.

7-Daha genç görünmenizi sağlar

Yapılan bir araştırmada katılımcılara gülümseyen ve gülümsemeyen insanların fotoğrafları gösterildi. Katılımcılar, yaşları daha büyük olsa bile gülümseyen fotoğrafların yaş ortalamasının daha genç olduğunu söyledi.

8-Başarınıza katkıda bulunur

Düzenli olarak gülümsemenin insanları daha özgüvenli gösterdiğine, terfi şanslarını artırdığına ve onları daha ulaşılabilir kıldığına dair kanıtlar var. Toplantılarda ve iş görüşmelerinde gülümsemeyi deneyin.

9-Pozitif olmanızı sağlar

Zorlama olsa bile gülümsemek pozitif duyguları tetikler. Beyninize ve tüm vücudunuza “hayat güzel” mesajını gönderir.

10-İlişkilerinizi iyileştirir

Gülümsemek ve kahkaha atmak sosyal bağlarınızı güçlendirir. Başka insanlarla aranızda güven oluşturur.

11-Hafızanızı geliştirir

Yapılan bir araştırmada, yaşlı yetişkinlerin komik bir video izledikten sonra hafıza değerlendirmesinde daha iyi performans gösterdikleri görüldü. Mizah, stresi azaltarak hafızayı güçlendirebilir.

Karamsar olduğunuzda bunları yapın

■ Komik TV şovları, filmler ve tiyatro izleyin.

■ Olumlu insanlarla zaman geçirin.

■ Her gün kendinizi mutlu edecek bir şeyler yapın.

■ Aynada kendinize gülümseyin.

■ Doğada daha fazla zaman geçirin.