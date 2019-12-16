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Gülmesine Karışan Şahsın Üzerine Saldırıp Darp Etti

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Gülmesine Karışan Şahsın Üzerine Saldırıp Darp Etti
Gülmesine Karışan Şahsın Üzerine Saldırıp Darp Etti

16.12.19 tarihinde saat 01.45 raddelerinde İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyette bulunan bir market içerisinde, gülmesine karıştığı gerekçesiyle tartıştığı K.B isimli şahsa küfrettikten sonra fiilen saldırıda bulunarak yumruk atmak ve elleriyle vurmak suretiyle ciddi şekilde darp eden F.A şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

Tutuklanan zanlı ayni gün Gazimağusa kaza mahkemesinde ciddi darp, uygunsuz hareket, rahatsızlık ve itale-i lisan suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri alındı.
İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tahkikat memuru Mahir Türe yemin altında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Türe şahadetinde 16.12.19 tarihinde saat 01.45 raddelerinde zanlının bir markette bulunduğu esnada gülmesine karıştığı gerekçesiyle markette müşteri olarak bulunan K.B isimli şahısla tartışmaya girdiğini aktardı. Tartışma esnasında şikâyetçiye küfrettikten sonra fiilen saldırıya geçerek yumruk atmak ve elleriyle vurmak suretiyle müştekiyi ciddi şekilde darp eden zanlının şikâyet üzerine aynı gün tutuklandığını belirten Türe, şikâyetçinin göz muayenesi için hastanede müşahede altında olduğunu söyledi.

Göz muayenesinden sonra alınacak rapor doğrultusunda tahkikatın seyrinde değişme olabileceğine vurgu yapan tahkikat memuru Türe meselenin yeni olduğunu, alınacak ifadeler yanında kamera görüntülerinin de incelenecek olması nedeniyle zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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